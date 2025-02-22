В Госдуме объяснили, как будет работать самозапрет на кредиты
Депутат Аксаков: Самозапрет можно установить на все виды кредитов
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты с 1 марта через портал «Госуслуг», а с 1 сентября — в МФЦ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что перед выдачей денег банки будут обязаны проверять информацию о самозапрете.
Парламентарий отметил, что самозапрет можно будет установить на все виды кредитов или на какие-то конкретные. Например, гражданин может ограничить выдачу денежных средств дистанционно, оставив кредиты доступными при очном посещении банков.
«Запрет начинает действовать в день подачи заявки, если она подана до 22:00. Если банк не проверил самозапрет и мошенники этим воспользовались, то это ответственность банка», — объяснил депутат ГД РФ.
Напомним, ранее Life.ru сообщил, что с 1 марта в России появится механизм самозапрета на выдачу кредитов. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил, что данная мера поможет гражданам лучше контролировать собственные финансовые шаги, а также будет мешать планам мошенников.
Life,ru