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22 февраля, 14:32

В Госдуме объяснили, как будет работать самозапрет на кредиты

Депутат Аксаков: Самозапрет можно установить на все виды кредитов

Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты с 1 марта через портал «Госуслуг», а с 1 сентября — в МФЦ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что перед выдачей денег банки будут обязаны проверять информацию о самозапрете.

Парламентарий отметил, что самозапрет можно будет установить на все виды кредитов или на какие-то конкретные. Например, гражданин может ограничить выдачу денежных средств дистанционно, оставив кредиты доступными при очном посещении банков.

«Запрет начинает действовать в день подачи заявки, если она подана до 22:00. Если банк не проверил самозапрет и мошенники этим воспользовались, то это ответственность банка», — объяснил депутат ГД РФ.

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Напомним, ранее Life.ru сообщил, что с 1 марта в России появится механизм самозапрета на выдачу кредитов. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил, что данная мера поможет гражданам лучше контролировать собственные финансовые шаги, а также будет мешать планам мошенников.

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Борис Эльфанд
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