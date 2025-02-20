Пустой платёж. Как получить отсрочку по кредиту и снизить выплаты В банках стали отмечать рост числа клиентов, у которых возникают сложности с платежами по кредитам. Есть несколько способов снизить финансовую нагрузку. Как получить отсрочку по кредиту или уменьшить сумму ежемесячного платежа? 19 февраля, 21:20 Юристы рассказали, как получить отсрочку по кредиту. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Почему возникают проблемы при выплате кредита

Проблемы с задержкой выплат или неплатежами появляются по целому ряду причин. Могут возникнуть непредвиденные жизненные ситуации или объективные сложности с финансами. Тем не менее зачастую сказывается банальная финансовая неграмотность заёмщика и несерьёзное отношение к долгу перед банком. Многие люди берут потребительские кредиты, чтобы удовлетворить сиюминутные потребности. Как правило, это незначительные суммы, но в этом и кроется подвох. Так охарактеризовал ситуацию на рынке аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

— Ты знаешь, что сумма относительно невелика, и появляется соблазн взять ещё один кредит на новый телефон, потом на новый диван. И вот у тебя уже несколько кредитных карточек, а от размера общего долга ты впадаешь в уныние или депрессию. А потом ещё приходит отрицание, когда копятся большие долги. Этот механизм защищает ваши эмоции и создаёт эффект ложной защищённости. И вы продолжаете тратить деньги дальше, будто долгов и вовсе не существует, — добавил Иван Ефанов.

Что нужно сделать, чтобы снизить выплаты по кредиту

Сначала, отметил Иван Ефанов, нужно оценить величину и стабильность дохода, сколько накоплений и сколько долгов. Можно составить мини-баланс, соотношение активов и пассивов.

Если кредитов несколько, то первым делом необходимо гасить кредит с наибольшей ставкой, потом с процентом поменьше и так далее. Это не всегда бывает легко сделать психологически. Особенно если долгов с высоким процентом больше, чем с маленьким.

— Можно пойти по пути наименьшего сопротивления: в первую очередь избавляться от самых маленьких кредитов, а затем переходить к более крупным. Это менее выгодно, но психологически для многих может быть более комфортным. Ещё одним вариантом может быть рефинансирование кредитов. То есть вы получаете один новый кредит, которым закрываются все старые займы, — отметил Иван Ефанов.

Можно рассмотреть возможность рефинансирования кредита в другом банке на более выгодных условиях. При наличии нескольких кредитов есть вариант запросить комплексное урегулирование задолженности. В крайнем случае стоит рассмотреть возможность продажи имущества для погашения долга. Такие рекомендации дал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Как можно отложить и уменьшить выплаты по кредиту

Если возникла ситуация, когда вы не можете внести очередной платёж по кредиту, лучше не надеяться на то, что банк об этом забудет. Если вы просрочите взнос, в дальнейшем вам придётся оплатить не только проценты и саму сумму, но и штрафы, а также пени.

— Для того чтобы решить проблему с минимальными последствиями для себя, нужно немедленно поставить в известность банк. Тогда, когда вы понимаете, что не можете внести деньги, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Теоретически, если банк понимает, что заёмщик не может исполнять свои обязательства, он может обратиться в суд, но на практике это длительный и затратный процесс. Поэтому, если заёмщик приходит сам и выражает готовность гасить кредит в будущем, ему, как правило, идут навстречу.

— На сегодняшний день есть два самых популярных варианта решения проблемы с платежами: кредитные каникулы и реструктуризация задолженности. Если кредитные каникулы предусмотрены вашим договором, то здесь вообще не возникнет никаких проблем — вы просто воспользуетесь своим правом. Если же нет — то решать, дать ли вам отсрочку и на каких условиях, будет банк, — добавил Пётр Гусятников.

Он отметил, что в большинстве случаев выходом из ситуации является реструктуризация. Чаще всего это делается за счёт уменьшения платежа и увеличения срока кредита. В итоге по процентам вам придётся заплатить больше, но сумму ежемесячного платежа можно снизить до комфортной. Обычно банки охотно идут на этот шаг потому, что им гораздо выгоднее реструктуризировать кредит, чем иметь дело с проблемной задолженностью.

— Заёмщики вправе при соблюдении установленных условий обратиться в банк, чтобы отложить платежи по ипотечным кредитам на срок до шести месяцев. Максимальный размер кредита для получения отсрочки по ипотеке — 15 млн рублей. Одним из оснований для предоставления кредитных каникул является то, что доход заёмщика (совокупный доход всех заёмщиков по кредитному договору) за месяц, предшествующий месяцу обращения, снизился более чем на 30%. Ещё одно основание — признание заёмщика инвалидом I или II группы или регистрация в качестве безработного, — рассказал ведущий юрист «Европейский юридической службы» Дмитрий Безделин.

Это лишь несколько оснований. Полный список шире. Тем не менее важным условием получения отсрочки платежа является то, что ранее договор не изменялся по указанным основаниям. Если все условия соблюдены, необходимо обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул и дополнительно предоставить документы, подтверждающие право на их получение.

— Эта возможность распространяется и на другие договоры потребительского займа, но только на те, которые заключены до 1 января 2024 года. Кроме того, сами банки могут пойти навстречу заёмщику и по соглашению сторон изменить условия договора. К примеру: снизить размер платежей, увеличить срок займа или отсрочить выплаты. Как правило, банки предоставляют такую возможность за отдельную плату. Главное, вовремя обратиться к кредитору. После возникновения просроченной задолженность маловероятно, что банк изменит условия, — добавил Дмитрий Безделин.

Авторы Нина Важдаева