С 1 марта квартир на вторичном рынке станет больше. Как изменятся цены на недвижимость В середине февраля предложение на рынке вторичной недвижимости снижается, а цены стагнируют. В марте ожидаются новые тренды. Что будет с ценами на квартиры? 17 февраля, 21:20 Ожидается рост предложения квартир на вторичном рынке. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Какие тренды наметились на рынке вторичной недвижимости

По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», рынок вторичного жилья в конце зимы демонстрирует стагнацию стоимости квадратного метра. Происходит это на фоне сокращения предложения. В январе 2025 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках немного выросла — на 0,5%. По итогам первого месяца года медианная цена квадрата составила 138 000 рублей. Колебание цены по всем городам находилось в диапазоне от -0,9% до +1,2%. В Москве медианная стоимость на вторичном рынке за месяц увеличилась на 1,1% и составила 351 000 рублей за метр.

В начале года объём предложения вторичной недвижимости снизился во всех миллионниках в среднем на 6,1%. Наиболее значительное сокращение базы фиксируется в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. Сокращение предложения в городах-миллионниках связано с сезонными факторами и снижением спроса на рынке вторичного жилья в праздничный период.

По данным «Авито.Недвижимости», в январе 2025 года на вторичном рынке жилья в России предложение выросло на 3% по сравнению с январём 2024 года. Чаще стали поступать в продажу 2-комнатные (+6%) и 3-комнатные квартиры (+5%). Наиболее заметный рост предложения среди городов-миллионников зафиксирован в Омске (+38%), Самаре (+26%) и Челябинске (+23%).

— По нашим наблюдениям, на рынке вторичного жилья акцент сместился с роста количества новых предложений на увеличение сроков экспозиции лотов, — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито.Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

В январе интерес потенциальных покупателей к объектам вторичной недвижимости на платформе вырос на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне стали чаще интересоваться покупкой студий (+16%), 1-комнатных (+17%) и 2-комнатных квартир (+11%). Среди городов-миллионников самая заметная динамика спроса наблюдается в Москве (+36%), Новосибирске (+27%) и Санкт-Петербурге (+26%).

— Отчасти рост связан с продолжающимся накоплением отложенного спроса: покупатели изучают рынок в поисках наиболее выгодных предложений для выхода на сделку позднее. Ключевым драйвером активности остаются сделки за собственные средства, а также альтернативные сделки, где приобретение нового жилья финансируется за счёт продажи имеющегося, — добавил Сергей Ерёмкин.

Как изменятся цены на квартиры на вторичном рынке

В январе 2025 года средняя стоимость вторичного жилья в России составила 7,7 млн рублей, или 133,4 тыс. рублей за квадратный метр. Относительно января 2024 года и декабря 2024 года стоимость квартир и средняя цена квадрата изменились незначительно. Такие цифры привёл Сергей Ерёмкин.

Он не видит предпосылок для существенного изменения стоимости вторичного жилья весной 2025 года. Более низкая активность покупателей, обусловленная влиянием текущих рыночных ставок, сдерживает рост цен. Одновременно с этим собственники не готовы делать дисконты без необходимости срочной продажи жилья, что удерживает цены от снижения.

— В начале марта мы ожидаем, что объём доступных предложений восстановится, а в более отдалённой перспективе мы, скорее всего, увидим стагнацию спроса и предложения. В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, их срок экспозиции растёт. При этом сейчас продавцы готовы делать скидки покупателям, которые готовы в максимально короткие сроки выйти на сделку, — рассказал коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости» Евгений Белокуров.

При этом продавцы, которые не готовы идти на дисконт и не торопятся с продажей квартиры на вторичном рынке, в качестве альтернативы могут рассматривать рынок долгосрочной аренды.

— Мы предполагаем, что такие собственники жилья вернутся к продаже своей недвижимости позже, к моменту возвращения более высокой активности на рынке вторичного жилья, — добавил Евгений Белокуров.

Снижение цен не ожидается, так как продавцы «застыли» в ожидании расширения льготных программ и на вторичный сегмент. Или появления других мер поддержки. Кроме того, весна — традиционное время активности на рынке аренды. И ставки по ней сейчас достаточно интересны. Поэтому продавцы скорее временно выведут объекты из продажи в аренду, чем снизят на них цены. Такой прогноз сделал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— Думаю, подобную ситуацию мы будем наблюдать и далее во всех сегментах рынка. До структурных изменений в экономике и геополитике или введения новых мер поддержки. Особенно это будет касаться ИЖС, где дешеветь точно ничего не будет: стоимость материалов только дорожает. А вот аренда ИЖС с конца апреля станет ещё более выгодной, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева