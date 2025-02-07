С 1 марта установятся неожиданные цены на аренду квартир. Что изменилось на рынке Цены на аренду квартир высокие, и многие аналитики ждали снижения весной. Тем не менее в феврале рынок активизировался, а в марте ожидается сезонный рост спроса. Это отразится и на ценах. Сколько будет стоить аренда квартир в марте? 6 февраля, 21:20 Спрос на аренду квартир растёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baranq

Что изменилось на рынке аренды в феврале

Интерес арендаторов во второй половине января и начале февраля вырос. Количество обращений в компанию и заявок больше, чем стандартно для этого периода, но меньше, чем было год назад: в январе – феврале 2024 года. Предложение с начала 2025 года увеличилось на 48%. Соответственно, у арендаторов есть возможности для выбора. Эти тренды озвучила заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

— Ранее мы говорили о том, что рынок аренды к концу 2024 года «устал» от перенапряжения — высокого спроса без перерывов на сезонность и перманентного дефицита. Но период затишья, который начался с середины декабря, продлился на рынке не больше месяца. За январские праздники наймодатели и наниматели набрались сил и после каникул возобновили поиски друг друга, — добавила Оксана Полякова.

С марта на рынке недвижимости начнётся высокий сезон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

Весна — сезон растущей активности на рынке недвижимости и в том числе долгосрочной аренды квартир. Однако рынок начинает становиться более активным уже во второй половине января и в феврале. Количество предложений в это время постепенно растёт за счёт того, что некоторые собственники жилья, снимавшие свои объявления на время длинных выходных, вновь приступают к поиску жильцов ближе к середине и концу зимы. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

— Мы ожидаем, что активность арендаторов в марте может вырасти относительно начала года. В целом же в течение всего 2025 года интерес к аренде будет достаточно высоким. Часть покупателей, отложивших приобретение собственной недвижимости из-за текущих ставок по ипотеке, в частности, на вторичном рынке, могут переходить в сегмент аренды. Они продолжат копить на первоначальный взнос или полную стоимость квартиры и будут арендовать жильё в этот период. И хотя переток будущих покупателей на рынок долгосрочной аренды в 2025 году маловероятно окажется таким же динамичным, каким он был в 2024-м, тенденция прошлого года сохранится, — добавил Роман Жуков.

Стоит ли ожидать снижения цен на аренду квартир в марте

Снижения цен в марте точно ожидать не стоит. На рынке наметилось незначительное увеличение предложения, которое полностью коррелирует с ростом активности спроса. Такое мнение высказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

Предложение выросло по нескольким причинам. В частности, после праздников владельцы квартир и особенно ИЖС перешли от посуточной сдачи к помесячной. При этом арендаторы вернулись с каникул.

— В среднем по России идёт незначительное снижение цен — до 2–3%. К Москве и области это не особо относится. В черте старой Москвы меньше чем за 55–60 тысяч рублей снять квартиру не удастся. В марте мы увидим такую же динамику, которая сохранится до лета и появления фактора сезонности. Когда выйдут на рынок «летние» квартиры и подорожают загородные дома, — добавил Максим Лазовский.

Он обратил внимание, что речь идёт о ситуации с текущими внешними факторами. При этом многое может измениться после решения Центробанка о ключевой ставке или на фоне каких-то важных геополитических событий. Факторов влияния на рынок недвижимости сейчас достаточно много.

— Думаю, что в марте не стоит ожидать существенного роста цен на аренду недвижимости после рекордных показателей прошлого года. Но мы отмечаем, что если в премиум-сегменте цены вполне стабильны и не подвержены внешним раздражающим факторам, то в эконом- и среднем сегменте можно ожидать роста в пределах 3–5%, поскольку спрос на такие лоты продолжает хоть и не слишком динамичный, но рост, — считает директор по продажам B2B-направления интерьерной компании Mr.Doors Елена Куприянова.

Значительного роста цен на аренду не ожидается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Многое на рынке будет зависеть от ипотечных программ и иных экономических факторов. Безусловно, существенное влияние на цены окажет развитие рынка новостроек.

— Однако я отмечу, что если в экономсегменте сохраняется интерес на квартиры с отделкой, но без мебели, то в среднем и высоком ценовых сегментах растёт спрос на лоты с частичной или полной меблировкой. Это подтверждается растущим количеством заявок от агентств недвижимости, работающих именно в сегменте долгосрочной аренды вторичного жилья, — добавила Елена Куприянова.

Оксана Полякова весной, в соответствии с сезонностью, ожидает дальнейшего повышения активности участников рынка аренды. Но на цены, по её мнению, это вряд ли повлияет. Они уже слишком высоки, поскольку собственники склонны переоценивать свои объекты. Однако и уменьшения арендных ставок в ближайшей перспективе не ожидается.

— Мы не ожидаем значительного роста или снижения стоимости съёмных квартир в ближайшее время. Сегодня на рынке отмечается рост медианной цены в годовой динамике при небольшом месячном снижении цены в период традиционно «несезонного» периода на рынке, в частности в начале года. Так, в городах-миллионниках медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам квартир составила чуть более 35 тысяч рублей, что на 15,8% выше показателя прошлого года и на 3% меньше уровня декабря 2024 года, — отметил Роман Жуков.

Авторы Нина Важдаева