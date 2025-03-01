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1 марта, 05:10

Минцифры: Снять самозапрет на кредиты будет сложнее, чем установить

Снять самозапрет на кредиты и займы, который с 1 марта стал доступен гражданам, будет сложнее, чем его установить. Об этом сообщили в Минцифры. Для отмены ограничения потребуется подать заявление, подписанное электронной подписью, которую можно бесплатно оформить в приложении «Госключ», пишут «Известия».

В ведомстве пояснили, что более сложная процедура снятия самозапрета необходима для защиты от мошенников, которые могут попытаться взломать аккаунт и снять ограничение.

Закон о самозапрете на кредиты был подписан год назад для защиты граждан от действий мошенников, которые не только похищают средства со счетов, но и оформляют кредиты на имя жертв или убеждают их сделать это под воздействием социальной инженерии. С 1 марта 2023 года любой гражданин с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах» и ИНН может добровольно установить такой запрет.

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Самозапрет можно будет установить на все виды кредитов или на какие-то конкретные. Например, гражданин может ограничить выдачу денежных средств дистанционно, оставив кредиты доступными при очном посещении банков.

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Shutterstock / FOTODOM / Natee Meepian

Артём Гапоненко
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