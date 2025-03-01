Пенсии, отгулы, регистрация в ГАИ, защита от мошенников: новые законы с 1 марта 2025 года С 1 марта 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов и правил. Они касаются пенсий, социальных выплат, новых требований ГИБДД к регистрации автомобилей и электровелосипедам, продажи энергетиков. 28 февраля, 21:03 С 1 марта в России вступают в силу новые законы и регламенты. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

С началом первого месяца весны россиян ждёт множество нововведений в самых разных сферах жизни — от социальной сферы до правил торговли и трудового законодательства.

Пенсии и пособия

С 1 марта будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров, а также бывших сотрудников силовых структур. Выплаты для них увеличат на уровень инфляции за прошлый год — на 9,5 процента. Индексация будет проведена задним числом — с 1 января. Доплату за январь и февраль пенсионеры получат вместе с повышенной мартовской пенсией. Средний размер военной пенсии после повышения составит 43 тысячи рублей.

Возрастут также выплаты для граждан, достигших возраста 80 лет. Для них будет удвоена фиксированная выплата, составляющая 8907 рублей. С 1 марта фиксированная выплата для них составит 17 814 рублей. В таком же размере проиндексируют пенсию инвалидам I группы.

С 1 марта ожидается прибавка к пенсии для некоторых категорий граждан. Фото © ТАСС / Олег Елков

Будет также увеличено пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с закрытием предприятия или прекращением деятельности ИП, нотариуса или адвоката. Его размер будет приравнен к прожиточному минимуму по региону (в Москве прожиточный минимум на 2025 год установлен в размере 23 908 рублей). До повышения эта выплата составляла 920 рублей.

Продажа энергетиков и зажигалок детям

Ряд изменений произойдёт и в торговле. Так, с 1 марта вступит в силу запрет на продажу несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок. Как пояснил в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, запрет вводится для того, чтобы оградить детей от употребления продукции, которая может нанести вред их здоровью. В частности, содержащиеся в энергетиках вещества могут приводить к повышению давления, раздражительности, расстройству сна и депрессиям, а газ из зажигалок подростки могут использовать для токсикомании.

— 95% опрошенных поддержали введение запрета на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров, — отметил Вячеслав Володин.

За нарушение запрета продавцам грозят серьёзные штрафы: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.

Кассы на рынках

С 1 марта кассовые аппараты на рынках станут обязательными. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Заметные изменения произойдут и на рынках: там появятся кассовые аппараты, использование которых станет обязательным. Не использовать кассовые аппараты могут только два вида продавцов: индивидуальные предприниматели и организации, уплачивающие единый сельхозналог, с площадью торговых мест до 15 кв. м, если товар покупателю передаётся сразу, и индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения, работающие на малых ярмарках выходного дня с количеством торговых мест до 50.

Защита товара от подделок

С 1 марта значительно расширится перечень товаров, входящих в систему «Честный знак», то есть снабжённых специальным QR-кодом. Его получат детская одежда, купальники, нижнее бельё, соки, морсы, консервы, специи и соусы, влажные корма для животных и многое другое. QR-код является подтверждением подлинности и качественности приобретаемого товара.

Наставничество оплатят

Вступят в силу также изменения в трудовом законодательстве. Отныне работодатель не сможет поручить своим сотрудникам обучать новичков профессии на так называемых общественных началах — то есть бесплатно. Согласно вступающей в силу новой статье 351.8 Трудового кодекса РФ, наставник передаёт свой опыт не безвозмездно, а за плату, о чём должно быть заключено специальное соглашение. И любая из сторон вправе досрочно прекратить наставничество, письменно уведомив об этом другую сторону.

Правила для отгулов

С 1 марта отгул должны предоставить в течение года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

В новой редакции Трудового кодекса РФ, вступающей в силу с 1 марта, наконец-то устранён правовой пробел, касающийся сроков предоставления отгулов (за работу в выходной, праздничный день и т.п.). Ранее конкретный срок, в течение которого должен быть предоставлен отгул, в законе не был определён. Теперь в кодексе чётко указано: отгул должен быть предоставлен в течение года. Отгул может быть присоединён к очередному отпуску или использован в другое удобное время.

В случае если на момент увольнения у работника будут неиспользованные отгулы, работодатель обязан выплатить за них компенсацию. Такие изменения внесены в законодательство, чтобы защитить права работников, которым работодатели при увольнении отказываются компенсировать неиспользованные отгулы.

Защита от кредитных мошенников

С 1 марта россияне смогут обезопасить себя от кредитных мошенников, обманным путём оформляющих кредиты на имя граждан без их ведома. Способом защиты от таких мошенников станет введение самозапрета на получение кредитов во всех банках и микрофинансовых организациях. Оформить такой запрет каждый гражданин может бесплатно на портале госуслуг.

Ввести запрет можно на получение потребительских кредитов, кредитных карт и карт с овердрафтом. Невозможно будет установить запрет на залоговые кредиты: ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства, поскольку в этих случаях риск мошенничества — минимальный.

Регистрация автомобилей

С 1 марта можно снять машину с учёта сразу после покупки, не дожидаясь окончания десятидневного срока. Договор купли-продажи (ДКП) для этого должен быть заключён на портале госуслуг или заверен у нотариуса. С этого момента все штрафы придут уже новому владельцу. При ДКП, заключённом в простой письменной форме, надо будет ждать десять дней, как и раньше. При постановке машины на учёт в ГИБДД больше не нужно ОСАГО. Нельзя, как раньше, прекратить регистрацию машины по желанию собственника, для этого нужны будут основания: машина должна быть в угоне или утилизирована.

Кроме того, ГИБДД будет проверять, правильно ли уплачен утилизационный сбор. Если неполный, то автомобиль не зарегистрируют.

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу новый государственный стандарт ГОСТ Р 71894-2024, который устанавливает обязательные требования к электрическим велосипедам. Новый стандарт предусматривает обязательное наличие системы ограничения скорости. Спутниковая навигация (GPS) станет стандартной функцией, что упростит контроль за передвижением электровелосипедов. Согласно новому ГОСТу максимальная скорость электровелосипеда не должна превышать 25 км/ч. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано как минимум двумя независимо управляемыми тормозными системами.

Авторы Владимир Дюжий