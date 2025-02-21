С 1 марта изменится трудовое законодательство. Как это скажется на зарплате и отпусках С 1 марта вступают в силу изменения, внесённые в Трудовой кодекс. В 2025 году изменений оказалось достаточно много. Они касаются и зарплаты, и условий труда, и отпуска. Появятся в кодексе и новшества, которых не было раньше. Что нужно знать работникам? 20 февраля, 21:20 С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Если сотрудник работает в праздники или в выходные и не воспользовался положенным за это отгулом, то при увольнении ему выплатят компенсацию. Такую обязанность закрепят в Трудовом кодексе. Соответствующие изменения вносятся в статью 153 ТК РФ. Выплатить компенсацию — это обязанность руководителя.

— Работник при увольнении должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. То есть если работник не использовал свой отгул, то ему должны выплатить за этот день компенсацию при увольнении. Также в статье уточняется, что взять день отдыха работник может в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный. Кроме того, он может присоединить отгул к отпуску, предоставляемому в указанный период, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Также, по словам юриста, начинают действовать поправки по борьбе с задержками заработной платы. Новая статья 158.1 ТК РФ «Основные направления противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате в Российской Федерации» устанавливает меры против просрочек по зарплате. Среди них профилактика и мониторинг; ответственность за нарушение сроков выплаты; содействие в погашении долга по зарплате; разъяснительная работа с участием сторон социального партнёрства. Для координации деятельности в этой сфере создадут межведомственные комиссии субъектов РФ.

В Трудовом кодексе с марта 2025 года начнёт действовать норма о наставничестве. В главу 55 ТК РФ были внесены изменения, появилась статья 358.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда».

— С 1 марта 2025 года наставничество будет признано дополнительной работой, за которую полагается оплата. В ТК РФ появится статья 351.8, которая будет регламентировать понятие «наставничество» и закрепит принципы его организации. Привлекать сотрудника к наставничеству можно будет только с его письменного согласия. Необходимо будет составить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будет указано: содержание и форма выполнения работ, размер и условия оплаты, срок выполнения работ. Оплата может быть как фиксированной, так и в виде процента от заработной платы, — отметила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она пояснила, что работодатель должен будет конкретно прописать, чем будет заниматься наставник. Например, организацией индивидуальных встреч и обучением конкретного сотрудника на рабочем месте, организацией групповых тренингов, проверкой работы нового сотрудника, разъяснением технологий и методов работы. Расторгнуть договор о наставничестве можно досрочно по инициативе одной из сторон. Работодатель при этом должен уведомить наставника в письменном виде за три рабочих дня.

С марта 2025 вступает в силу новый Приказ Минздрава России от 06.05.2024 № 226н «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой».

— В нём утверждён перечень противопоказаний к работам, связанным с движением поездов и маневровой работой. Этот приказ будет применяться при проведении предварительных и периодических медосмотров работников, которые обеспечивают движение поездов. Их должность входит в перечень, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 08.09.1999 № 1020 «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам», — рассказала Оксана Красовская.

Также появится среди прочих медицинских противопоказаний к вышеуказанным профессиям сахарный диабет, он будет противопоказанием при любой степени нарушения функций, а также в случае, когда нарушения нет, но пациент на инсулинотерапии. В порядке, который действует сейчас, только при диабете 2-го типа учитывают тяжесть заболевания. Ещё были внесены изменения Приказом Минздрава России от 02.10.2024 № 509н в перечень медицинских противопоказаний к вредным или опасным работам, а также работам, для которых нужны предварительные и периодические медосмотры. Поправки коснулись граждан с разными формами потери слуха.

Для работников железнодорожного транспорта обновляется порядок аттестации с марта 2025 года. Приказом Минтранса России от 31.08.2024 № 260 утверждён новый порядок и сроки проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования. Приказ Минтранса России от 11.07.2012 № 231 утратит силу с 01.03.2025 года.

— С марта 2025 года вступают в силу новые требования к аптечке. Они утверждены Приказом Минтруда России от 09.08.2024 № 398н. В нём определено как размещать, хранить и использовать аптечки для оказания первой помощи персоналу. В приказе, который действует сейчас, пока есть только требования к их комплектации, — пояснила Оксана Красовская.

Количество мест для размещения и хранения аптечек, а также количество аптечек определит работодатель, исходя из среднесписочной численности организации, специфики её деятельности, результатов оценки профессиональных рисков с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников.

Авторы Нина Важдаева