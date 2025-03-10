Нужно ли отдавать кредит, взятый после установки самозапрета: Life.ru расспросил аналитика

Россиянину придётся выплатить кредит, даже если он был оформлен после установки самозапрета, который начал действовать в стране с 1 марта. Дело в том, что этот механизм не делает гражданина недееспособным, а значит, если человек обошёл установленный добровольно запрет, кредитный договор будет cчитаться действительным. Об этом рассказал Life.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Конечно, придётся возвращать кредит, даже если человек оформил его после самозапрета. Самозапрет — это лишь добровольное ограничение, которое человек накладывает на себя, чтобы не брать кредиты, но он не делает его автоматически недееспособным. Банки не обязаны проверять наличие самозапрета при выдаче кредита, поэтому, если заёмщик сам обошёл запрет и оформил заём, договор считается действительным», — пояснил он.

Самозапрет в России работает через систему нотариального заверения и внесения информации в кредитные бюро. Однако не все банки обращают внимание на эти данные, предупредил аналитик. В некоторых случаях заёмщик может получить кредит даже при наличии самозапрета, если использует альтернативные способы оформления, например через микрофинансовые организации или онлайн-платформы, которые не всегда запрашивают такую информацию.

Если заёмщик попытается отказаться от возврата долга, ссылаясь на самозапрет, суд вряд ли поддержит его позицию, добавил Расторгуев. Юридически самозапрет — это внутреннее распоряжение, а не закон, который обязывает банк отклонить заявку. Единственным исключением может быть случай, когда удастся доказать, что банк сознательно обошёл запрет или допустил грубые нарушения при проверке заёмщика. Однако, по словам эксперта, такие случаи — большая редкость.