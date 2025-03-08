Россиянам объяснили, как спасти захваченный мошенниками аккаунт на «Госуслугах»

Если мошенники получили доступ к вашему аккаунту на портале «Госуслуги», следует немедленно заблокировать учётную запись. Это можно сделать через мобильное приложение портала или обратившись в техническую поддержку МФЦ. Такой совет дает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Лучше всего никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Однако если такое всё же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, — заблокировать свою учётную запись», — пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

Голованов дополнил, что затем следует обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что мошенники успели сделать в рамках аккаунта. По его словам, дальнейшие действия специалистов во многом будут зависеть от этой информации. Специалист подчеркнул, что в настоящее время злоумышленники стремятся в большинстве своём получить доступ именно к аккаунтам на «Госуслугах».

Эксперт объяснил, что атакующие чаще всего пытаются выманить одноразовый код пользователя для авторизации. Для этого они звонят людям с целью якобы заменить счётчики или перевыпустить ключи домофона.