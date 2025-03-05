Жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством» появится на «Госуслугах»

Жизненную ситуацию «Борьба с мошенничеством» планируется запустить на «Госуслугах», она объединит все сервисы по борьбе со злоумышленниками. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Отдельно у нас стоит задача — на портале госуслуг хотим вывести жизненную ситуацию «Борьба с мошенничеством». Жизненная ситуация — это комплекс услуг, который через одну точку позволит так или иначе закрыть всю вариативность, которая у нас на сегодня присутствует по борьбе с мошенничеством», — сказал Григоренко на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, посвящённом борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Он пояснил, что жизненная ситуация позволит интегрировать все инструменты, предназначенные для борьбы с мошенничеством. По его словам, сервис будет включать возможность устанавливать самозапреты и изучать справочные материалы. Также в планы входит добавление обучающих курсов, отметил вице-премьер.