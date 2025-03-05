Жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством» появится на «Госуслугах»
Жизненную ситуацию «Борьба с мошенничеством» планируется запустить на «Госуслугах», она объединит все сервисы по борьбе со злоумышленниками. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Отдельно у нас стоит задача — на портале госуслуг хотим вывести жизненную ситуацию «Борьба с мошенничеством». Жизненная ситуация — это комплекс услуг, который через одну точку позволит так или иначе закрыть всю вариативность, которая у нас на сегодня присутствует по борьбе с мошенничеством», — сказал Григоренко на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, посвящённом борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Он пояснил, что жизненная ситуация позволит интегрировать все инструменты, предназначенные для борьбы с мошенничеством. По его словам, сервис будет включать возможность устанавливать самозапреты и изучать справочные материалы. Также в планы входит добавление обучающих курсов, отметил вице-премьер.
Ранее президент Путин заявил, что ущерб для россиян от действий телефонных мошенников набрал недопустимые масштабы. По его словам, уполномоченные МВД понимают, как решать проблему, но необходимо действовать быстро. Сегодня он также раскрыл сумму, которую россияне отдали кибермошенникам в 2024 году.
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