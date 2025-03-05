Путин назвал сумму, которую россияне отдали кибермошенникам в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году общий ущерб от кибермошенничества превысил 200 миллиардов рублей, в то время как уровень раскрываемости таких преступлений снизился.

«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершённых с использованием информационных технологий. Там более, что в прошлом году их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей», — заявил Путин на коллегии МВД России.