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Регион
5 марта, 11:39

Путин назвал сумму, которую россияне отдали кибермошенникам в 2024 году

Путин: Ущерб от кибермошенников в 2024 г. превысил 200 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году общий ущерб от кибермошенничества превысил 200 миллиардов рублей, в то время как уровень раскрываемости таких преступлений снизился.

«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершённых с использованием информационных технологий. Там более, что в прошлом году их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей», — заявил Путин на коллегии МВД России.

Путин подчеркнул, что из всех пострадавших от обмана примерно четверть составляют пенсионеры. Он также отметил, что уровень раскрываемости подобных преступлений упал и теперь составляет около 23%.

Путин поручил МВД привлекать в Россию разделяющих её ценности иностранцев
Путин поручил МВД привлекать в Россию разделяющих её ценности иностранцев

Как сообщал Life.ru, Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России. В начале заседания он выразил благодарность сотрудникам МВД за работу. Кроме того, президент особо отметил представителей сил из Курской области, Донбасса и Новороссии. На встрече он также заявил, что в России необходимо принять меры, чтобы оградить молодёжь от влияния на них криминальных элементов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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