Путин назвал сумму, которую россияне отдали кибермошенникам в 2024 году
Путин: Ущерб от кибермошенников в 2024 г. превысил 200 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году общий ущерб от кибермошенничества превысил 200 миллиардов рублей, в то время как уровень раскрываемости таких преступлений снизился.
«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершённых с использованием информационных технологий. Там более, что в прошлом году их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей», — заявил Путин на коллегии МВД России.
Путин подчеркнул, что из всех пострадавших от обмана примерно четверть составляют пенсионеры. Он также отметил, что уровень раскрываемости подобных преступлений упал и теперь составляет около 23%.
Как сообщал Life.ru, Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России. В начале заседания он выразил благодарность сотрудникам МВД за работу. Кроме того, президент особо отметил представителей сил из Курской области, Донбасса и Новороссии. На встрече он также заявил, что в России необходимо принять меры, чтобы оградить молодёжь от влияния на них криминальных элементов.
Life.ru