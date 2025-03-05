Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе

Президент России Владимир Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ. Участники встречи подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год и определят приоритетные направления на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на заседвнии коллегии МВД России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В начале заседания президент России выразил благодарность сотрудникам Министерства внутренних дел РФ за их серьёзный и ответственный подход к выполнению служебных обязанностей.

«Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей», — сказал глава государства.