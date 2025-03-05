Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе
Президент России Владимир Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ. Участники встречи подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год и определят приоритетные направления на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин на заседвнии коллегии МВД России. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В начале заседания президент России выразил благодарность сотрудникам Министерства внутренних дел РФ за их серьёзный и ответственный подход к выполнению служебных обязанностей.
«Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей», — сказал глава государства.
Ранее Путин встретился на заседании с сотрудниками ФСБ. Российский лидер отметил, что для обеспечения надёжной защиты государства требуется внедрение дополнительных мер. Президент поручил «усиливать охрану границ в потенциально опасных направлениях» и работать совместно с армейскими подразделениями, Росгвардией, МВД и местными властями для обеспечения безопасности жителей приграничных районов.
Life.ru