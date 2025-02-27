Путин поручил принять дополнительные меры по защите госграницы
Для обеспечения надёжной защиты государственной границы России требуется внедрение дополнительных мер. С таким поручением выступил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
Глава государства распорядился «продолжать усиливать плотность охраны рубежей в потенциально опасных направлениях» и совместно с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными властями, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных населенных пунктов.
«Серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы», — указал глава государства.
Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что ВС РФ перешли границу Украины в Курской области и вошли в Сумскую область. Военные блогеры позже сообщали, что российские подразделения зашли в Курскую область с направления Свердликово.
Life.ru