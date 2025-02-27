Путин поручил принять дополнительные меры по защите госграницы

Для обеспечения надёжной защиты государственной границы России требуется внедрение дополнительных мер. С таким поручением выступил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Глава государства распорядился «продолжать усиливать плотность охраны рубежей в потенциально опасных направлениях» и совместно с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными властями, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных населенных пунктов.