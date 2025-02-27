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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 12:46

Путин поручил принять дополнительные меры по защите госграницы

Для обеспечения надёжной защиты государственной границы России требуется внедрение дополнительных мер. С таким поручением выступил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Глава государства распорядился «продолжать усиливать плотность охраны рубежей в потенциально опасных направлениях» и совместно с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными властями, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных населенных пунктов.

Путин поговорил с военными, которые перешли границу с Украиной в Курской области
Путин поговорил с военными, которые перешли границу с Украиной в Курской области

«Серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы», — указал глава государства.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что ВС РФ перешли границу Украины в Курской области и вошли в Сумскую область. Военные блогеры позже сообщали, что российские подразделения зашли в Курскую область с направления Свердликово.

Новости СВО. Освобождены Андреевка, Погребки и Орловка, ВСУ гонят в сторону Малой Локни, украинцы ждут Россию, 27 февраля
Новости СВО. Освобождены Андреевка, Погребки и Орловка, ВСУ гонят в сторону Малой Локни, украинцы ждут Россию, 27 февраля
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Life.ru

Марина Фещенко
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