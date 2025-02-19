«Доложили час назад»: Путин заявил, что Армия РФ перешла границу с Украиной в Курской области
Путин: Бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Президент РФ Владимир Путин поделился, что час назад ему доложили об успехе Армии России. Глава государства отметил, что бойцы 810-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) пересекли границу с Украиной в Курской области.
«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — рассказал российский лидер во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
По словам президента России, наши военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее бойцы «Севера» рассказали об освобождении Свердликово под Курском. По словам военнослужащих ВС РФ, много солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен. А сегодня стало известно, что российские бойцы взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области.
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