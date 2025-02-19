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19 февраля, 14:09
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«Доложили час назад»: Путин заявил, что Армия РФ перешла границу с Украиной в Курской области

Путин: Бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поделился, что час назад ему доложили об успехе Армии России. Глава государства отметил, что бойцы 810-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) пересекли границу с Украиной в Курской области.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — рассказал российский лидер во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

По словам президента России, наши военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения.

В курском приграничье полегло уже более 62 тысяч украинских солдат
В курском приграничье полегло уже более 62 тысяч украинских солдат

Ранее бойцы «Севера» рассказали об освобождении Свердликово под Курском. По словам военнослужащих ВС РФ, много солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен. А сегодня стало известно, что российские бойцы взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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