Президент РФ Владимир Путин поделился, что час назад ему доложили об успехе Армии России. Глава государства отметил, что бойцы 810-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) пересекли границу с Украиной в Курской области.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — рассказал российский лидер во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.