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19 февраля, 09:22

«Пленных много»: Бойцы «Севера» рассказали об освобождении Свердликово под Курском

Многие военные ВСУ попали в плен при освобождении Свердликово в Курской области

Бойцы группировки «Север» рассказали об освобождении Свердликово в Курской области. По словам военнослужащих, много солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен при освобождении населённого пункта.

Бои за Свердликово в Курской области. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много», — приводит РИА «Новости» слова наших бойцов.

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Напомним, что ранее Армия России взяла под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области. Подойдя вплотную, российские военнослужащие огнём из всех видов вооружения разгромили врага. Десантники вытеснили ВСУ из Свердликова в Сумскую область.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Алена Пенчугина
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