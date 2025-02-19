«Пленных много»: Бойцы «Севера» рассказали об освобождении Свердликово под Курском
Многие военные ВСУ попали в плен при освобождении Свердликово в Курской области
Бойцы группировки «Север» рассказали об освобождении Свердликово в Курской области. По словам военнослужащих, много солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен при освобождении населённого пункта.
Бои за Свердликово в Курской области. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много», — приводит РИА «Новости» слова наших бойцов.
Напомним, что ранее Армия России взяла под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области. Подойдя вплотную, российские военнослужащие огнём из всех видов вооружения разгромили врага. Десантники вытеснили ВСУ из Свердликова в Сумскую область.
Telegram / Zvezdanews