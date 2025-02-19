Бойцы группировки «Север» рассказали об освобождении Свердликово в Курской области. По словам военнослужащих, много солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен при освобождении населённого пункта.

Бои за Свердликово в Курской области. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много», — приводит РИА «Новости» слова наших бойцов.