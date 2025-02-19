Армия России взяла под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области

Российские военные, освободив село Свердликово в Курской области, взяли под контроль участок трассы Суджа — Рыльск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населённого пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что в освобождении села принимали участие штурмовики 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).