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19 февраля, 07:03

Армия России взяла под контроль дорогу Суджа — Рыльск в Курской области

Минобороны: Тульские десантники взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск

Российские военные, освободив село Свердликово в Курской области, взяли под контроль участок трассы Суджа — Рыльск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населённого пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что в освобождении села принимали участие штурмовики 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).

Также сообщается, что российские десантники вытеснили ВСУ из Свердликова в Сумскую область.

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Напомним, 17 февраля стало известно, что российские войска освободили Свердликово в Курской области. Теперь открыта дорога на Суджу.

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Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Никита Никонов
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