Российские войска освободили Свердликово в Курской области
Российские военнослужащие в ходе наступления освободили ещё один населённый пункт Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Свердликово», — сообщили в российском военном ведомстве.
Также сегодня российские военные взяли под контроль населённый пункт Фиголевка в Харьковской области. А ровно год назад Армия России освободила Авдеевку. Как изменился город за этот год, читайте на Life.ru.
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ТАСС / Александр Река