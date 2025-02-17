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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 февраля, 10:19

Российские войска освободили Свердликово в Курской области

Российские военнослужащие в ходе наступления освободили ещё один населённый пункт Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Свердликово», — сообщили в российском военном ведомстве.

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Также сегодня российские военные взяли под контроль населённый пункт Фиголевка в Харьковской области. А ровно год назад Армия России освободила Авдеевку. Как изменился город за этот год, читайте на Life.ru.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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