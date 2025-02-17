Появилось видео, как выглядит Авдеевка спустя год после освобождения

Ровно год назад, 17 февраля, российские войска полностью выбили ВСУ из Авдеевки в Донецкой Народной Республике. С тех пор город начали отстраивать заново. О том, как проходит восстановление населённого пункта рассказал Пятый канал.

Восстановление Авдеевки. Видео © Пятый канал

На въезде в город теперь стоит мемориал в память о бойцах, отдавших свои жизни во время штурма. На плитах указаны все подразделения, которые проливали кровь в боях за Авдеевку.

Это были крайне тяжёлые сражения, а боевики ВСУ, уходя из города, оставляли после себя минные поля. Сапёрам понадобилось немало времени, чтобы обезвредить всю взрывчатку. Теперь Авдеевка постепенно возвращается к мирной жизни, а на улицах слышны не выстрелы, а шум строительных работ.