Появилось видео, как выглядит Авдеевка спустя год после освобождения
Пятый канал: В Авдеевке строятся около 10 домов, куда уже скоро вернутся люди
Восстановительные работы в Авдеевке. Обложка © ТАСС / Ягодкин Дмитрий
Ровно год назад, 17 февраля, российские войска полностью выбили ВСУ из Авдеевки в Донецкой Народной Республике. С тех пор город начали отстраивать заново. О том, как проходит восстановление населённого пункта рассказал Пятый канал.
Восстановление Авдеевки. Видео © Пятый канал
На въезде в город теперь стоит мемориал в память о бойцах, отдавших свои жизни во время штурма. На плитах указаны все подразделения, которые проливали кровь в боях за Авдеевку.
Это были крайне тяжёлые сражения, а боевики ВСУ, уходя из города, оставляли после себя минные поля. Сапёрам понадобилось немало времени, чтобы обезвредить всю взрывчатку. Теперь Авдеевка постепенно возвращается к мирной жизни, а на улицах слышны не выстрелы, а шум строительных работ.
Подрядчики отметили, что сейчас в Авдеевке строятся около десяти домов. В скором времени они будут закончены, и туда вновь вернутся люди.
Напомним, что российские солдаты вышибли ВСУ из Авдеевки ровно год назад. Город в ходе боёв превратили в руины, однако эксперты считают, что коренной перелом в конфликте ознаменован освобождением именно этого населённого пункта.