Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 08:02

Появилось видео, как выглядит Авдеевка спустя год после освобождения

Пятый канал: В Авдеевке строятся около 10 домов, куда уже скоро вернутся люди

Восстановительные работы в Авдеевке. Обложка © ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Восстановительные работы в Авдеевке. Обложка © ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Ровно год назад, 17 февраля, российские войска полностью выбили ВСУ из Авдеевки в Донецкой Народной Республике. С тех пор город начали отстраивать заново. О том, как проходит восстановление населённого пункта рассказал Пятый канал.

Восстановление Авдеевки. Видео © Пятый канал

На въезде в город теперь стоит мемориал в память о бойцах, отдавших свои жизни во время штурма. На плитах указаны все подразделения, которые проливали кровь в боях за Авдеевку.

Это были крайне тяжёлые сражения, а боевики ВСУ, уходя из города, оставляли после себя минные поля. Сапёрам понадобилось немало времени, чтобы обезвредить всю взрывчатку. Теперь Авдеевка постепенно возвращается к мирной жизни, а на улицах слышны не выстрелы, а шум строительных работ.

Подрядчики отметили, что сейчас в Авдеевке строятся около десяти домов. В скором времени они будут закончены, и туда вновь вернутся люди.

85-летний Дед Хулиганыч из Москвы соврал насчёт возраста и поехал «крышевать» Авдеевку
85-летний Дед Хулиганыч из Москвы соврал насчёт возраста и поехал «крышевать» Авдеевку

Напомним, что российские солдаты вышибли ВСУ из Авдеевки ровно год назад. Город в ходе боёв превратили в руины, однако эксперты считают, что коренной перелом в конфликте ознаменован освобождением именно этого населённого пункта.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar