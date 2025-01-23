85-летний Дед Хулиганыч из Москвы соврал насчёт возраста и поехал «крышевать» Авдеевку
85-летний кровельщик из Москвы скрыл возраст и поехал восстанавливать Авдеевку
Стела на въезде в Авдеевку. Обложка © ТАСС / Ягодкин Дмитрий
85-летний кровельщик из Москвы Вячеслав Душкин, которого друзья и коллеги с почтением называют Дед или Хулиганыч, решил скрыть свой возраст, чтобы ему позволили поехать и помочь в восстановлении разбитой Авдеевки. Об этом сообщает KP.RU.
По словам мужчины, решение было принято, когда он по радио услышал о наборе добровольцев на восстановление Авдеевки. Хулиганыч запомнил продиктованный номер и позвонил на горячую линию, где его предупредили, что работа предстоит отнюдь не лёгкая, а, к тому же, добираться до многострадального города предстояло 20 часов.
Душкина напугало не то, что ему предстоит по несколько часов в день корячиться на крыше под открытым небом, а то, что его могут не взять из-за возраста. Поэтому он решил схитрить, сказав, что ему всего 79 лет, а не 85. По словам, Вячеслава Ивановича, работать он умеет, да и силы в нём предостаточно.
«Я ведь чувствую в себе силы, да и работать умею. У меня вообще-то комплекс вины, как и у всего моего поколения, ведь в ту войну я был ребёнком, не успел повоевать, ничем стране не пригодился», — объяснил свою мотивацию Хулиганыч.
С его слов, он рвался в ополчение, когда начались события на Донбассе, но не взяли по возрасту. Тогда он попробовал устроиться хотя бы поваром, но и это не сработало. Тогда Душкин решился на небольшой обман, а в декабре уже был в ДНР.
В бригаде сперва отнеслись скептически к такому новичку, но спустя некоторое время остальным приходилось поспевать за Хулиганычем, который вставал раньше всех, помогал женщинам на кухне, а затем шёл работать на стройку, где бабочкой порхал по крышам пока ещё разрушенной Авдеевки.
Напомним, что Армия России полностью зачистила Авдеевку от присутствия ВСУ 17 февраля 2024 года. Город был разрушен практически до основания во время боевых действий, поэтому ВС РФ потребовалось некоторое время, чтобы разминировать местность. Эксперты полагают, что именно взятие Авдеевки стало ключевой точкой конфликта, ознаменовав коренной перелом.