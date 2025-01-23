85-летний Дед Хулиганыч из Москвы соврал насчёт возраста и поехал «крышевать» Авдеевку

85-летний кровельщик из Москвы Вячеслав Душкин, которого друзья и коллеги с почтением называют Дед или Хулиганыч, решил скрыть свой возраст, чтобы ему позволили поехать и помочь в восстановлении разбитой Авдеевки. Об этом сообщает KP.RU.

По словам мужчины, решение было принято, когда он по радио услышал о наборе добровольцев на восстановление Авдеевки. Хулиганыч запомнил продиктованный номер и позвонил на горячую линию, где его предупредили, что работа предстоит отнюдь не лёгкая, а, к тому же, добираться до многострадального города предстояло 20 часов.

Душкина напугало не то, что ему предстоит по несколько часов в день корячиться на крыше под открытым небом, а то, что его могут не взять из-за возраста. Поэтому он решил схитрить, сказав, что ему всего 79 лет, а не 85. По словам, Вячеслава Ивановича, работать он умеет, да и силы в нём предостаточно.

«Я ведь чувствую в себе силы, да и работать умею. У меня вообще-то комплекс вины, как и у всего моего поколения, ведь в ту войну я был ребёнком, не успел повоевать, ничем стране не пригодился», — объяснил свою мотивацию Хулиганыч.

С его слов, он рвался в ополчение, когда начались события на Донбассе, но не взяли по возрасту. Тогда он попробовал устроиться хотя бы поваром, но и это не сработало. Тогда Душкин решился на небольшой обман, а в декабре уже был в ДНР.