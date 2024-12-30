Восстановление новых регионов России должно лечь на плечи экономик Украины и стран коллективного Запада, считает чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Такое мнение дипломат озвучил в докладе «Геополитические итоги 2024 года», выдержки из которого приводит РИА «Новости».

Посол подчеркнул, что соответствующие обязательства возникли после отказа Киева от Стамбульских договорённостей по требованию иностранных союзников. Именно они и несут ответственность за необходимость России силой освобождать закреплённую Конституцией территорию.

Итоговая сумма для восстановления повреждённых районов будет определяться на основе международной оценки, уверен Яковенко. После формирования механизмов и назначения сроков перевода средства поступят в специально созданный российский фонд, предположил дипломат.