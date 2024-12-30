Россия планирует восстанавливать новые регионы на деньги Запада — посол
Яковенко: Запад и Украина должны покрыть расходы на восстановление территорий РФ
Восстановление новых регионов России должно лечь на плечи экономик Украины и стран коллективного Запада, считает чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Такое мнение дипломат озвучил в докладе «Геополитические итоги 2024 года», выдержки из которого приводит РИА «Новости».
Посол подчеркнул, что соответствующие обязательства возникли после отказа Киева от Стамбульских договорённостей по требованию иностранных союзников. Именно они и несут ответственность за необходимость России силой освобождать закреплённую Конституцией территорию.
Итоговая сумма для восстановления повреждённых районов будет определяться на основе международной оценки, уверен Яковенко. После формирования механизмов и назначения сроков перевода средства поступят в специально созданный российский фонд, предположил дипломат.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал возможное восстановление города Марьинки. По его словам, из-за сильных разрушений населённого пункта «практически нет». Масштабные работы планируются и в Курской области, но они стартуют лишь тогда, когда будет обеспечена полная безопасность для специалистов.
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