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Регион
28 декабря, 20:50

Хинштейн рассказал, когда начнётся восстановление Курской области

Хинштейн: Восстановление Курщины начнётся лишь тогда, когда это будет безопасно

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Восстановление приграничных районов Курской области начнётся лишь тогда, когда будет обеспечена полная безопасность для специалистов. Об этом 28 декабря заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн во время встречи с инициативными группами.

«Направить строителей в небезопасную зону — я на себя такой грех не возьму. Электричество — да, подачу его можно проработать, а вот возобновление работы социальных учреждений в районах небезопасного нахождения — нет, мы не можем», — отметил Хинштейн.

Глава региона также уточнил, что подтвердить повреждения жилых домов для компенсации ущерба можно с использованием официальных материалов Министерства обороны России.

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А недавно власти Курской области объявили о выплатах семьям погибших в результате обстрела города Льгова. Как сообщил Хинштейн, родственники жертв получат по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшие и раненые — от 300 до 600 тысяч рублей.

Анатолий Цейко
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