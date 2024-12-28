Хинштейн рассказал, когда начнётся восстановление Курской области
Хинштейн: Восстановление Курщины начнётся лишь тогда, когда это будет безопасно
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Восстановление приграничных районов Курской области начнётся лишь тогда, когда будет обеспечена полная безопасность для специалистов. Об этом 28 декабря заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн во время встречи с инициативными группами.
«Направить строителей в небезопасную зону — я на себя такой грех не возьму. Электричество — да, подачу его можно проработать, а вот возобновление работы социальных учреждений в районах небезопасного нахождения — нет, мы не можем», — отметил Хинштейн.
Глава региона также уточнил, что подтвердить повреждения жилых домов для компенсации ущерба можно с использованием официальных материалов Министерства обороны России.
А недавно власти Курской области объявили о выплатах семьям погибших в результате обстрела города Льгова. Как сообщил Хинштейн, родственники жертв получат по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшие и раненые — от 300 до 600 тысяч рублей.