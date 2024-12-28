Хинштейн рассказал, когда начнётся восстановление Курской области

Восстановление приграничных районов Курской области начнётся лишь тогда, когда будет обеспечена полная безопасность для специалистов. Об этом 28 декабря заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн во время встречи с инициативными группами.

«Направить строителей в небезопасную зону — я на себя такой грех не возьму. Электричество — да, подачу его можно проработать, а вот возобновление работы социальных учреждений в районах небезопасного нахождения — нет, мы не можем», — отметил Хинштейн.

Глава региона также уточнил, что подтвердить повреждения жилых домов для компенсации ущерба можно с использованием официальных материалов Министерства обороны России.