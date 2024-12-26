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Регион
26 декабря, 10:21

Хинштейн: Семьи погибших в результате обстрела Льгова получат по 1,5 млн рублей

Правительство Курской области пообещало выплатить семьям погибших при обстреле ВСУ города Льгова по 1,5 млн рублей. Раненые и пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Отдельно стоит упомянуть о материальной помощи. После обстрела Льгова, так же как и в ситуации с трагедией в Рыльске, Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн рублей, а раненым и пострадавшим — от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — написал он в телеграм-канале.

Также врио главы Курской области сообщил, что во Льгове начались работы по разбору завалов после ракетного удара по городу. Местные дорожно-эксплуатационые предприятия вывозят строительный мусор, убирают осколки и засыпают воронки. Хинштейн подчеркнул, что жителям, которые хотят покинуть Льгов, оказывается всесторонняя помощь по переезду.

Хинштейн вручил медаль Луки Крымского девушке-медику, выжившей при атаке ВСУ
Хинштейн вручил медаль Луки Крымского девушке-медику, выжившей при атаке ВСУ

Напомним, что ВСУ атаковали курский Льгов утром 25 декабря. На улицы города прилетели минимум шесть американских ракет. Известно о четырёх погибших и пяти раненых в результате обстрела киевского режима.

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Telegram / Александр Хинштейн

Ольга Сливченко
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