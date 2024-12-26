Хинштейн: Семьи погибших в результате обстрела Льгова получат по 1,5 млн рублей

Правительство Курской области пообещало выплатить семьям погибших при обстреле ВСУ города Льгова по 1,5 млн рублей. Раненые и пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Отдельно стоит упомянуть о материальной помощи. После обстрела Льгова, так же как и в ситуации с трагедией в Рыльске, Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн рублей, а раненым и пострадавшим — от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — написал он в телеграм-канале.