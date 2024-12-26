Хинштейн: Семьи погибших в результате обстрела Льгова получат по 1,5 млн рублей
Правительство Курской области пообещало выплатить семьям погибших при обстреле ВСУ города Льгова по 1,5 млн рублей. Раненые и пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Отдельно стоит упомянуть о материальной помощи. После обстрела Льгова, так же как и в ситуации с трагедией в Рыльске, Правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн рублей, а раненым и пострадавшим — от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — написал он в телеграм-канале.
Также врио главы Курской области сообщил, что во Льгове начались работы по разбору завалов после ракетного удара по городу. Местные дорожно-эксплуатационые предприятия вывозят строительный мусор, убирают осколки и засыпают воронки. Хинштейн подчеркнул, что жителям, которые хотят покинуть Льгов, оказывается всесторонняя помощь по переезду.
Напомним, что ВСУ атаковали курский Льгов утром 25 декабря. На улицы города прилетели минимум шесть американских ракет. Известно о четырёх погибших и пяти раненых в результате обстрела киевского режима.
Telegram / Александр Хинштейн