При ударе ВСУ по Льгову американскими ракетами погибли три женщины
Mash: Три женщины, предварительно, погибли при ударе ВСУ по курскому Льгову
Три женщины, предварительно, погибли при ударе ВСУ по городу Льгову Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет, сообщает Mash.
Последствия удара ВСУ ракетами HIMARS по Льгову Курской области. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, снаряды попали в крышу сахарного завода, жилой дом, ТЭЦ, газопровод. Началось несколько пожаров. Уточняется, что целью атаки могла быть колония, где содержаться пленные бойцы ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Льгов Курской области. Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что удары наносились по гражданским объектам и инфраструктуре.
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