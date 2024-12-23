Хинштейн: Завалы в Рыльске после ракетного удара ВСУ полностью разобраны

В Рыльске Курской области завершён разбор завалов после ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, который лично посетил город с целью проверить результаты ремонтно-восстановительных работ.

«Все завалы разобраны, улицы расчищены, воронки от ракетных ударов засыпаны песком, в пострадавших домах закрыт тепловой контур. Газ и тепло поданы во все дома», — отчитался Хинштейн.