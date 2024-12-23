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22 декабря, 21:16

Хинштейн: Завалы в Рыльске после ракетного удара ВСУ полностью разобраны

Одно из повреждённых ударом ВСУ зданий. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Одно из повреждённых ударом ВСУ зданий. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Рыльске Курской области завершён разбор завалов после ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, который лично посетил город с целью проверить результаты ремонтно-восстановительных работ.

«Все завалы разобраны, улицы расчищены, воронки от ракетных ударов засыпаны песком, в пострадавших домах закрыт тепловой контур. Газ и тепло поданы во все дома», — отчитался Хинштейн.

Восстановление повреждённой инфраструктуры требует ещё значительных усилий, признал экс-депутат. Три разрушенных здания вообще не подлежат ремонту. Среди них есть и объекты культурного наследия, в которых располагались школа и колледж.

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Напомним, 20 декабря боевики ВСУ атаковали Рыльск с помощью американских РЗСО HIMARS. Массированный удар привёл к повреждению 12 зданий. Погибли пять человек, ещё 14 получили травмы.

Анатолий Цейко
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