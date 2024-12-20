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20 декабря, 13:11
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ВСУ нанесли удар из РСЗО по Рыльску в Курской области

SHOT: ВСУ из РСЗО обстреляли Рыльск в Курской области, пострадали два человека

ВСУ нанесли удар по городу Рыльск в Курской области. Предварительно, использовалась ракетная система залпового огня (РСЗО), сообщает SHOT. Известно о двух пострадавших.

Последствия обстрела Рыльска Курской области со стороны ВСУ. Видео © SHOT

По телеграм-канала, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. На месте работают врачи и экстренные службы.

Названа цель ВСУ, атаковавших Ростовскую область ракетами ATACMS
Названа цель ВСУ, атаковавших Ростовскую область ракетами ATACMS
Обложка ©

Wikipedia / U.S. Army

Никита Никонов
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