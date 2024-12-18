Названа цель ВСУ, атаковавших Ростовскую область ракетами ATACMS

ВСУ нанесли удар по Ростовской области, выпустив 10 ракет, среди которых находились американские ATACMS. Целью был город Каменск-Шахтинский, сообщает SHOT.

Все ракеты были перехвачены системой ПВО. Однако в хуторе Малая Каменка произошло возгорание жилого дома на улице Первомайской из-за падения фрагментов одной из ракет. На месте происшествия работают экстренные службы. Сообщений о погибших или пострадавших в результате атаки нет.