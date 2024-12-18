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18 декабря, 15:43

Названа цель ВСУ, атаковавших Ростовскую область ракетами ATACMS

SHOT: ВСУ пытались ударить ракетами ATACMS по Каменск-Шахтинску под Ростовом

ВСУ нанесли удар по Ростовской области, выпустив 10 ракет, среди которых находились американские ATACMS. Целью был город Каменск-Шахтинский, сообщает SHOT.

Все ракеты были перехвачены системой ПВО. Однако в хуторе Малая Каменка произошло возгорание жилого дома на улице Первомайской из-за падения фрагментов одной из ракет. На месте происшествия работают экстренные службы. Сообщений о погибших или пострадавших в результате атаки нет.

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Ранее исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уже сообщал о предотвращении ракетной атаки со стороны ВСУ на регион. Он уточнил, что за час удалось перехватить 10 ракет, в результате чего осколками были повреждены два жилых дома. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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