В Минобороны раскрыли, какие регионы РФ находятся в зоне досягаемости ATACMS
Минобороны в докладе Герасимова показало карту с зоной досягаемости ракет ATACMS
Ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG имеют возможность поражать различные районы и регионы в России. На пресс-конференции начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе была представлена карта, на которой указаны все субъекты, подверженные риску атак с использованием поставленного украинским войскам дальнобойного оружия.
Согласно данным Министерства обороны России, цели ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG охватывают Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области, Крым, а также частично Краснодарский край и Волгоградскую область. Кроме того, под угрозу попадают регионы Центрального федерального округа: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области.
В радиусе действия беспилотного летательного аппарата Tekever AR3, который имеет дальность до 1000 км, находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
Ранее, на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, глава ведомства Андрей Белоусов отметил, что российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность в ходе специальной военной операции. В 2024 году было сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ракет ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS и свыше 27 тысяч беспилотников самолетного типа.
Между тем, в Белом Доме сообщили, что решение ударить дальнобойными ракетами ATACMS по территории Росси было принято ещё до выборов в США. Ранее Джо Байден дал Киеву разрешение на запуск ракет по объектам на территории РФ.