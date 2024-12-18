В Минобороны раскрыли, какие регионы РФ находятся в зоне досягаемости ATACMS

Ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG имеют возможность поражать различные районы и регионы в России. На пресс-конференции начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе была представлена карта, на которой указаны все субъекты, подверженные риску атак с использованием поставленного украинским войскам дальнобойного оружия.

Согласно данным Министерства обороны России, цели ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG охватывают Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области, Крым, а также частично Краснодарский край и Волгоградскую область. Кроме того, под угрозу попадают регионы Центрального федерального округа: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

В радиусе действия беспилотного летательного аппарата Tekever AR3, который имеет дальность до 1000 км, находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.