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Регион
17 декабря, 02:03

Решение об ударах ATACMS по России было принято до выборов в США — Белый дом

Решение о снятии ограничений на нанесение ударов дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории России не обсуждалось с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку было принято администрацией Джо Байдена ещё до выборов 5 ноября. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Могу только вам сказать, что решение об ATACMS было принято до выборов, до того, как у нас появился результат», — подчеркнул отставной контр-адмирал ВМС США.

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Напомним, что СМИ сообщили о решении Джо Байдена легализовать применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь РФ в середине ноября. Впоследствии Госдепартамент подтвердил эту информацию. После этого ВСУ сделали несколько залпов по объектам на территории РФ, но большая часть ракет была уничтожена силами ПВО.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Анатолий Цейко
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