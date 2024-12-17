Решение об ударах ATACMS по России было принято до выборов в США — Белый дом
Решение о снятии ограничений на нанесение ударов дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории России не обсуждалось с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку было принято администрацией Джо Байдена ещё до выборов 5 ноября. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Могу только вам сказать, что решение об ATACMS было принято до выборов, до того, как у нас появился результат», — подчеркнул отставной контр-адмирал ВМС США.
Напомним, что СМИ сообщили о решении Джо Байдена легализовать применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь РФ в середине ноября. Впоследствии Госдепартамент подтвердил эту информацию. После этого ВСУ сделали несколько залпов по объектам на территории РФ, но большая часть ракет была уничтожена силами ПВО.