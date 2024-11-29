Российская ПВО сбила 10 американских «атакамсов» за неделю

За минувшую неделю средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 353 беспилотника Вооруженных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM американского производства», — поделились в Минобороны России.

Также были сбиты два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 353 БПЛА.

Всего с начала проведения СВО были уничтожены 649 самолётов, 283 вертолёта и 36 913 дронов. Кроме того, силами наших бойцов были ликвидированы 586 ЗРК, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1 497 боевых машин РСЗО, 18 708 орудий полевой артиллерии и миномётов и 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.