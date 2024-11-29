Российская ПВО сбила 10 американских «атакамсов» за неделю
МО РФ: Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS производства США
За минувшую неделю средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 353 беспилотника Вооруженных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM американского производства», — поделились в Минобороны России.
Также были сбиты два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 353 БПЛА.
Всего с начала проведения СВО были уничтожены 649 самолётов, 283 вертолёта и 36 913 дронов. Кроме того, силами наших бойцов были ликвидированы 586 ЗРК, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1 497 боевых машин РСЗО, 18 708 орудий полевой артиллерии и миномётов и 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские войска провели один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием по объектам противника, используя авиацию, морские и наземные силы России. Удары были направлены на военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Все заявленные цели были успешно поражены. Кроме того, были уничтожены две пусковые установки опытных баллистических ракет «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».
Напомним, в середине ноября президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область, а позже нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Россия ответила на это ударом новейшего ракетного комплекса «Орешник».
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