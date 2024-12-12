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«Орешник» (ракета)

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Регион
12 декабря, 14:01

Трамп осудил Зеленского за удары ракетами ATACMS по России: «‎Опасно и глупо!»

Трамп назвал глупым решение Зеленского и Байдена бить вглубь России

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Владимир Зеленский

Со стороны Владиимира Зеленского было довольно глупо решить начать обстреливать российскую территорию американскими ракетами. Такое мнение высказал избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

«Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента (США Джо Байдена), начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьёзная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — подчеркнул он в интервью журналу Time.

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Напомним, что очередная атака ВСУ по России с применением американских ракет произошла в ночь на 11 декабря, целью удара стал Таганрог. В Минобороны РФ заявили, что противник задействовал ATACMS. Пострадала котельная, из-за чего 30 многоэтажных домов остались без света. В российском оборонном ведомстве предупредили, что эти действия не останутся без ответа. Госдума обещала Украине удар «Орешником» без предупреждения.

Владимир Озеров
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