Трамп осудил Зеленского за удары ракетами ATACMS по России: «‎Опасно и глупо!»

«Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента (США Джо Байдена), начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьёзная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — подчеркнул он в интервью журналу Time.