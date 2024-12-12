Зеленскому наплевать: В Раде признали поражение в конфликте с Россией

Украина уже проиграла в конфликте с Россией, Владимир Зеленский борется за то, чтобы остаться в живых, а Демпартия США — за политическое будущее. Об этом заявил находящийся в СИЗО нардеп Рады Александр Дубинский в личном телеграм-канале.

«Всем, в том числе и Зеленскому, наплевать на человеческие потери (прямые и эмиграцию). Украина в этой гонке уже вообще никого не [интересует]. Зеленский борется за свое физическое выживание, а «демократы» за выживание политическое. <...> И кто бы ни выиграл — Украина уже проиграла», — написал парламентарий.

Дубинский полагает, что Зеленский сейчас пытается просто-напросто остаться в живых, а Демократическая партия Штатов стремится остаться на плаву с политической точки зрения. Главная цель уходящего в отставку американского президента Джо Байдена и его команды — напичкать Украину таким количеством денег и оружия, чтобы их хватило ещё на два года боевых действий — до промежуточных выборов в Конгрессе, которые запланированы на 2026 год.