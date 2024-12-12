В США захотели выяснить, во что Вашингтону обойдётся остановка помощи Киеву

В США законодатели дали главам разведывательных служб поручение провести оценку последствий возможного отказа Вашингтона от дальнейшей помощи Киеву, а также риски для национальной безопасности Штатов в случае поражения Украины в противостоянии с Россией. Об этом сообщает издание Hill.

«Под заголовком «Оценка вероятного хода войны на Украине» законодатели поручают директору национальной разведки, главе разведывательного управления министерства обороны США и директору ЦРУ представить отчёт с оценкой хода [конфликта на Украине] в отношении помощи США и последствий для противников Америки», — говорится в материале.

Согласно информации издания, в докладе будет представлена оценка того, как продолжение или остановка военной и экономической поддержки киевского режима отразятся на боеспособности украинской армии. В том же ключе будет рассматриваться вопрос о возможном отзыве разрешения на применение ВСУ ракет большой дальности западного производства для ударов по российской территории. Кроме того, главам разведки поручили спрогнозировать последствия поражения Украины для США, учитывая возможность «дальнейшей агрессии со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи».