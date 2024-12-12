Зеленский ослушался приказа США из-за угрозы женского бунта
Эксперт Жарихин: Зеленский не призывает 18-летних из-за боязни бунта их матерей
Хотя западные лидеры настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский отдал приказ начать мобилизацию 18-летних украинцев, однако глава киевского режима не спешит с принятием подобного решения. Останавливает его вовсе не забота о молодом поколении, а возможный бунт их матерей. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Например, матери в возрасте от 40 до 50 лет — это основной его электорат. Подчинить их сложнее, чем 40-летних мужиков, которые чувствуют себя обречёнными», — пояснил аналитик.
Он также добавил, что Зеленский не спешит сесть за стол переговоров с Москвой, несмотря на громкие заявления о своей готовности к этому. По словам Жарихина, киевские власти всеми силами пытаются сохранить пространство для торга. Если сейчас Зеленский согласится на территориальные уступки, то ему некуда будет «отступать» в дальнейшем во время переговорного процесса, пояснил эксперт.
По его мнению, это касается и призыва на фронт 18-летних, такое решение придерживается как самая крайняя мера, когда «козырнуть» будет уже ничем. При этом аналитик уверен, что глава киевского режима сильно преувеличивает свою роль в противостоянии РФ и Украины, так как за него всё всегда решают США, тем более сейчас, когда к власти приходит новый президент Штатов Дональд Трамп.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что пока не хочет снижать мобилизационный возраст на Украине. Однако Вашингтон намекал Киеву на необходимость пересмотреть это решение. В Киеве ответили, что не готовы этому из-за нехватки вооружения у ВСУ. Госдеп заверил, что поможет снабдить оружием даже 18-летних, если Зеленский решится на очередное снижение мобилизационного возраста. Вашингтон уверен, что Украина должна незамедлительно пополнить количество солдат на фронте.
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