Хотя западные лидеры настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский отдал приказ начать мобилизацию 18-летних украинцев, однако глава киевского режима не спешит с принятием подобного решения. Останавливает его вовсе не забота о молодом поколении, а возможный бунт их матерей. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Например, матери в возрасте от 40 до 50 лет — это основной его электорат. Подчинить их сложнее, чем 40-летних мужиков, которые чувствуют себя обречёнными», — пояснил аналитик.

Он также добавил, что Зеленский не спешит сесть за стол переговоров с Москвой, несмотря на громкие заявления о своей готовности к этому. По словам Жарихина, киевские власти всеми силами пытаются сохранить пространство для торга. Если сейчас Зеленский согласится на территориальные уступки, то ему некуда будет «отступать» в дальнейшем во время переговорного процесса, пояснил эксперт.