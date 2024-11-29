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29 ноября, 17:14

В Раде объяснили, почему на Украине пока не призвали 18-летних

Нардеп Дубинский: Власти Украины призовут 18-летних, когда их смогут вооружить

Власти Украины начнут призывать на фронт 18-летних, однако после того, как появится оружие для их экипировки. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Советник президента-уклониста, его спичрайтер-уклонист [Дмитрий] Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что, как только оружия хватит, их, то есть 18-летних, тут же призовут», — написал Дубинский в телеграм-канале.

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Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что власти не хотят снижать мобилизационный возраст на Украине, однако юнцы, по его словам, могут самостоятельно отправиться на службу в ВСУ на условиях «новой системы контрактов». Пока что там призывают мужчин от 25 лет. При этом Вашингтон призывает Киев снизить возраст мобилизации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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