Власти Украины начнут призывать на фронт 18-летних, однако после того, как появится оружие для их экипировки. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Советник президента-уклониста, его спичрайтер-уклонист [Дмитрий] Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что, как только оружия хватит, их, то есть 18-летних, тут же призовут», — написал Дубинский в телеграм-канале.