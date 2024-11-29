В Раде объяснили, почему на Украине пока не призвали 18-летних
Нардеп Дубинский: Власти Украины призовут 18-летних, когда их смогут вооружить
Власти Украины начнут призывать на фронт 18-летних, однако после того, как появится оружие для их экипировки. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Советник президента-уклониста, его спичрайтер-уклонист [Дмитрий] Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что, как только оружия хватит, их, то есть 18-летних, тут же призовут», — написал Дубинский в телеграм-канале.
Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что власти не хотят снижать мобилизационный возраст на Украине, однако юнцы, по его словам, могут самостоятельно отправиться на службу в ВСУ на условиях «новой системы контрактов». Пока что там призывают мужчин от 25 лет. При этом Вашингтон призывает Киев снизить возраст мобилизации.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee