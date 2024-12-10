До последнего украинца: США согласились вооружить 18-летних «мобиков» ВСУ
Госдеп: США и союзники поддержат Украину в случае призыва 18-летних в ряды ВСУ
Соединённые Штаты поддержат Украину в случае расширения мобилизации, включая привлечение 18-летних граждан в ряды вооружённых сил страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы ясно дали понять: если они [украинские власти] предоставят дополнительные силы для участия в боях, то мы и союзники готовы снарядить эти силы и обучить их», — отметил американский дипломат.
По словам Миллера, конечное решение о расширении мобилизации и составе войск остаётся за Киевом.
Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что власти не хотят снижать мобилизационный возраст на Украине. При этом Вашингтон намекал Киеву на необходимость пересмотреть это решение. По словам нардепа Дубинского в ВСУ не будут призывать 18-летних из-за нехватки вооружения.
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