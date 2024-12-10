До последнего украинца: США согласились вооружить 18-летних «мобиков» ВСУ

Соединённые Штаты поддержат Украину в случае расширения мобилизации, включая привлечение 18-летних граждан в ряды вооружённых сил страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы ясно дали понять: если они [украинские власти] предоставят дополнительные силы для участия в боях, то мы и союзники готовы снарядить эти силы и обучить их», — отметил американский дипломат.