Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 21:19

До последнего украинца: США согласились вооружить 18-летних «мобиков» ВСУ

Госдеп: США и союзники поддержат Украину в случае призыва 18-летних в ряды ВСУ

Соединённые Штаты поддержат Украину в случае расширения мобилизации, включая привлечение 18-летних граждан в ряды вооружённых сил страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы ясно дали понять: если они [украинские власти] предоставят дополнительные силы для участия в боях, то мы и союзники готовы снарядить эти силы и обучить их», — отметил американский дипломат.

По словам Миллера, конечное решение о расширении мобилизации и составе войск остаётся за Киевом.

Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили более 200 военных
Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили более 200 военных

Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что власти не хотят снижать мобилизационный возраст на Украине. При этом Вашингтон намекал Киеву на необходимость пересмотреть это решение. По словам нардепа Дубинского в ВСУ не будут призывать 18-летних из-за нехватки вооружения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar