Массированная воздушная атака на Ростовскую область продолжалась час, сбито 10 ракет ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на регион. За минувший час было сбито 10 снарядов ВСУ, повреждения из-за осколков получили два жилых дома.

«Силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы. Осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен ещё один фрагмент ракеты», – уточнил чиновник.

По его словам, места происшествий оцеплены. По оперативным данным, в результате ракетной атаки никто не погиб, пострадавших тоже нет. Информация о разрушениях на земле сейчас уточняется.