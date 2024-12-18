Массированная воздушная атака на Ростовскую область продолжалась час, сбито 10 ракет ВСУ
Врио губернатора Юрий Слюсарь: ПВО сбила 10 ракет в Ростовской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на регион. За минувший час было сбито 10 снарядов ВСУ, повреждения из-за осколков получили два жилых дома.
«Силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы. Осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен ещё один фрагмент ракеты», – уточнил чиновник.
По его словам, места происшествий оцеплены. По оперативным данным, в результате ракетной атаки никто не погиб, пострадавших тоже нет. Информация о разрушениях на земле сейчас уточняется.
О ракетной атаке на регион стало известно часом ранее. Тогда врио губернатора информировал, что в районе Каменска сбито три из четырёх ракет, одна попала в хозпостройку.
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