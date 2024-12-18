Средства ПВО сработали в районе Каменска в Ростовской области, сбиты три цели

Средства ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«В районе Каменска сбиты три из четырёх ракет, одна попала в хозпостройку. По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет», — информирует он.