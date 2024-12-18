Средства ПВО сработали в районе Каменска в Ростовской области, сбиты три цели
Врио губернатора Слюсарь: ПВО отражает ракетную атаку на Ростовскую область
Средства ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В районе Каменска сбиты три из четырёх ракет, одна попала в хозпостройку. По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет», — информирует он.
На днях украинские беспилотники уже устраивали массовую атаку на Ростовскую область. Девять БПЛА было сбито всего за одну ночь. Их заметили в Новошахтинске, а также Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах.
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