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Регион
18 декабря, 13:57

Средства ПВО сработали в районе Каменска в Ростовской области, сбиты три цели

Врио губернатора Слюсарь: ПВО отражает ракетную атаку на Ростовскую область

Средства ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«В районе Каменска сбиты три из четырёх ракет, одна попала в хозпостройку. По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет», — информирует он.

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На днях украинские беспилотники уже устраивали массовую атаку на Ростовскую область. Девять БПЛА было сбито всего за одну ночь. Их заметили в Новошахтинске, а также Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Марина Фещенко
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