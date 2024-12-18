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Регион
17 декабря, 21:01

Несколько взрывов прогремели в небе над Воронежской областью — Life.ru узнал подробности

SHOT: Серия взрывов прогремела в небе над Воронежской областью, работает ПВО

Жители Воронежской области сообщили о взрывах, что прогремели в небе над регионом поздним вечером 17 декабря. По данным SHOT, прямо сейчас силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА.

Всего местные слышали от четырёх до шести взрывов. Рухнувшие обломки сбитых дронов ВСУ, предварительно, не спровоцировали разрушений на земле. Напомним, что несколькими часами ранее губернатор области Александр Гусев уже сообщал о попытке боевиков ударить по региону.

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Ранее эффективной борьбой с дронами ВСУ отметилась и система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса», которая перехватила беспилотник противника над Макеевкой. БПЛА пытался атаковать крупный торговый центр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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