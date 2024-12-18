Несколько взрывов прогремели в небе над Воронежской областью — Life.ru узнал подробности

Жители Воронежской области сообщили о взрывах, что прогремели в небе над регионом поздним вечером 17 декабря. По данным SHOT, прямо сейчас силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА.

Всего местные слышали от четырёх до шести взрывов. Рухнувшие обломки сбитых дронов ВСУ, предварительно, не спровоцировали разрушений на земле. Напомним, что несколькими часами ранее губернатор области Александр Гусев уже сообщал о попытке боевиков ударить по региону.