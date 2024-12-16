Минобороны РФ: Украинский БПЛА сбит силами ПВО над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ в 20:45 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Подробностями вечернего инцидента поделились в официальном Telegram-канале Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.
Ранее украинские БПЛА атаковали Грозный. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, два беспилотника сбили, ещё один упал на территорию ОМОНа «Ахмат-Грозный».
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