Минобороны РФ: Украинский БПЛА сбит силами ПВО над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ в 20:45 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Подробностями вечернего инцидента поделились в официальном Telegram-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.