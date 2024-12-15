В Москве обнаружили БПЛА с закреплённым неизвестным предметом

Примерно в двух километрах от улицы Борисоглебская слобода в Новой Москве местный житель обнаружил беспилотник, на котором был закреплён неизвестный предмет. По данным 360.ru , на место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.

В правоохранительных органах уточнили, что на открытой площадке в снегу был обнаружен дрон вертолётного типа с закреплённым неизвестным предметом. Не исключено, что речь идёт о взрывчатке.