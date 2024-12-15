В Москве обнаружили БПЛА с закреплённым неизвестным предметом
Примерно в двух километрах от улицы Борисоглебская слобода в Новой Москве местный житель обнаружил беспилотник, на котором был закреплён неизвестный предмет. По данным 360.ru, на место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.
В правоохранительных органах уточнили, что на открытой площадке в снегу был обнаружен дрон вертолётного типа с закреплённым неизвестным предметом. Не исключено, что речь идёт о взрывчатке.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 15 украинских дронов над регионами России и Чёрным морем. Кроме того, власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Кубань.
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