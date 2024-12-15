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Регион
15 декабря, 07:37

Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Кубань

Бойко: Ночью над Туапсинским районом отбита атака дронов, пострадавших нет

В результате ночной атаки украинских БПЛА на Краснодарский край никто не пострадал. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко, беспилотники были сбиты над данным муниципальным образованием.

«Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО. Пострадавших и повреждений нет», — написал Бойко в телеграм-канале.

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Напомним, что ранее Минобороны РФ отчиталось о 15 сбитых БПЛА за ночь. По одному дрону ликвидировали над Курской и Белгородской областями, основная масса БПЛА уничтожена над Чёрным морем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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