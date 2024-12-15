Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Кубань

В результате ночной атаки украинских БПЛА на Краснодарский край никто не пострадал. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко, беспилотники были сбиты над данным муниципальным образованием.

«Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО. Пострадавших и повреждений нет», — написал Бойко в телеграм-канале.