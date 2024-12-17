«Купол Донбасса» предотвратил атаку ВСУ на ТЦ в Макеевке

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» совершила успешный перехват дрона ВСУ, сорвав атаку на ТЦ «Галактика» в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Куполом Донбасса« в Макеевке перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооружённый самодельным взрывным устройством на базе выстрела от ручного гранатомёта, нацеленный на подрыв ТЦ «Галактика», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что взрывотехники УФСБ успешно обезвредили беспилотник. Боевые снаряды, прикреплённые к нему, разложили на полигоне. Повреждения инфраструктуры или пострадавшие отсутствуют.