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Регион
17 декабря, 14:18

«Купол Донбасса» предотвратил атаку ВСУ на ТЦ в Макеевке

«Купол Донбасса» перехватил дрон ВСУ, нацеленный на ТЦ в Макеевке

Дрон ВСУ, сбитый в ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Дрон ВСУ, сбитый в ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» совершила успешный перехват дрона ВСУ, сорвав атаку на ТЦ «Галактика» в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Куполом Донбасса« в Макеевке перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооружённый самодельным взрывным устройством на базе выстрела от ручного гранатомёта, нацеленный на подрыв ТЦ «Галактика», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что взрывотехники УФСБ успешно обезвредили беспилотник. Боевые снаряды, прикреплённые к нему, разложили на полигоне. Повреждения инфраструктуры или пострадавшие отсутствуют.

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Ранее украинские БПЛА атаковали Грозный. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, два беспилотника сбили, ещё один упал на территорию ОМОНа «Ахмат-Грозный».

Мария Любицкая
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