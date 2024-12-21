Хинштейн не подтвердил смерть ребёнка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил число погибших жителей Рыльска после ракетной атаки Вооружённых сил Украины. Он провёл заседание оперативного штаба в пострадавшем городе.

«Ранее сообщало о шести. Нет, их пять. Детей среди них нет», — сказал Хинштейн на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.

Пострадавших — 12. Девять из них находятся в областной больнице, у восьми из них травмы лёгкой степени тяжести и у одного — средней.