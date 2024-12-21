Хинштейн заявил об отсутствии серьёзных проблем с энергоснабжением Рыльска

Каких-либо серьёзных проблем с энергоснабжением в Рыльске после атаки ВСУ нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Свет был обесточен энергетиками исключительно в местах пожаротушения и разминирования. На данный момент — нелокализованным остаётся только одно возгорание», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Под временное отключение мог попасть ряд прилегающих домов, однако врио губернатора назвал это единичными случаями. Обстановка остаётся под контролем.