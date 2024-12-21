Хинштейн заявил об отсутствии серьёзных проблем с энергоснабжением Рыльска
Каких-либо серьёзных проблем с энергоснабжением в Рыльске после атаки ВСУ нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Свет был обесточен энергетиками исключительно в местах пожаротушения и разминирования. На данный момент — нелокализованным остаётся только одно возгорание», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Под временное отключение мог попасть ряд прилегающих домов, однако врио губернатора назвал это единичными случаями. Обстановка остаётся под контролем.
Кроме того, Хинштейн опроверг фейк о попадании ракеты в детскую больницу. По его словам, в Рыльске нет отдельного детского медучреждения, маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ, которую удары обошли стороной.
Напомним, в результате удара ВСУ по Рыльску с использованием ракет из американской РЗСО HIMARS погибли шесть человек погибли, включая ребенка. Силы противника выпустили по городу 13 снарядов. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища.
Telegram / МЧС Курской области