Почти 90 домов в Рыльске остались без тепла из-за атаки ВСУ

После ракетной атаки со стороны ВСУ теплоснабжение временно отключено в 88 жилых домах города Рыльска в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, повреждение теплотрассы стало причиной перебоев в отоплении. В качестве оперативной меры для помощи населению в город доставили обогреватели, которые распределяют по заявкам жителей. Ведётся поквартирный обход для выявления потребностей и оказания необходимой поддержки граждан.