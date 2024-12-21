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Регион
20 декабря, 21:58

Небензя заявил, что Россия ответит на удар боевиков ВСУ по Рыльску

Россия ответит на ракетный обстрел мирного города Рыльск в Курской области, совершённый киевским режимом. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, обсуждающем поставки западного оружия Украине.

«Киевский режим сделал третий шаг к эскалации конфликта, выпустив множество ракет по городу Рыльск в Курской области. Нападение произошло в полдень с использованием установок РСЗО HIMARS», — заявил дипломат, пообещав, что ответ Москвы на это преступление «не заставит себя ждать».

Ребёнок погиб при ударе ВСУ по Рыльску американскими ракетами
Ребёнок погиб при ударе ВСУ по Рыльску американскими ракетами

Напомним, боевики ВСУ атаковали Рыльск 20 декабря. Под ракетные удары попали автовокзал, школа № 1, Дом культуры и педагогическое училище. Вражеские силы выпустили по городу 13 снарядов. По предварительным данным, шесть человек погибли, включая ребенка. Еще 16 мирных жителей получили ранения.

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Telegram/Александр Хинштейн

Лия Мурадьян
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