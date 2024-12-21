Россия ответит на ракетный обстрел мирного города Рыльск в Курской области, совершённый киевским режимом. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, обсуждающем поставки западного оружия Украине.

«Киевский режим сделал третий шаг к эскалации конфликта, выпустив множество ракет по городу Рыльск в Курской области. Нападение произошло в полдень с использованием установок РСЗО HIMARS», — заявил дипломат, пообещав, что ответ Москвы на это преступление «не заставит себя ждать».