Небензя заявил, что Россия ответит на удар боевиков ВСУ по Рыльску
Россия ответит на ракетный обстрел мирного города Рыльск в Курской области, совершённый киевским режимом. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, обсуждающем поставки западного оружия Украине.
«Киевский режим сделал третий шаг к эскалации конфликта, выпустив множество ракет по городу Рыльск в Курской области. Нападение произошло в полдень с использованием установок РСЗО HIMARS», — заявил дипломат, пообещав, что ответ Москвы на это преступление «не заставит себя ждать».
Напомним, боевики ВСУ атаковали Рыльск 20 декабря. Под ракетные удары попали автовокзал, школа № 1, Дом культуры и педагогическое училище. Вражеские силы выпустили по городу 13 снарядов. По предварительным данным, шесть человек погибли, включая ребенка. Еще 16 мирных жителей получили ранения.
Telegram/Александр Хинштейн