Ребёнок погиб при ударе ВСУ по Рыльску американскими ракетами
SHOT: При обстреле ВСУ Рыльска Курской области погиб ребёнок
В результате удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области погиб ребёнок. Об этом информирует SHOT.
Последствия обстрела Рыльска Курской области со стороны ВСУ. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, во время обстрела несовершеннолетний находился возле здания, где находится СДЭК. От ранений, полученных в результате попадания осколков, ребёнок скончался. Согласно информации SHOT, количество пострадавших составляет 18.
Напомним, днём 20 декабря ВСУ нанесли удар по Рыльску. Всего по городу было выпущено более 13 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области. При этом есть информация, что использовались ракеты ATACMS. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Врио главы губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что власти не бросят никого в беде.
SHOT