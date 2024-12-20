Ребёнок погиб при ударе ВСУ по Рыльску американскими ракетами

В результате удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области погиб ребёнок. Об этом информирует SHOT.

По данным телеграм-канала, во время обстрела несовершеннолетний находился возле здания, где находится СДЭК. От ранений, полученных в результате попадания осколков, ребёнок скончался. Согласно информации SHOT, количество пострадавших составляет 18.