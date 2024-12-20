«Никого не бросим наедине с бедой»: Хинштейн вышел на связь после ракетного удара по Рыльску

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сейчас находится на заседании Госсовета в Москве, но сразу после его окончания выдвинется в сторону Рыльска, подвергнувшегося ракетному удару со стороны ВСУ. Врио губернатора вышел на связь с местными жителями у себя в телеграм-канале и выразил им слова поддержки.

«ВСУ нанесён ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального значения», — указал Хинштейн.

Он добавил, что на мете работают все оперативные и аварийные службы. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

«Никто не останется один на один со своей бедой», — добавил врио губернатора.

Рыльск расположен на обоих берегах реки Сейм, в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тысяч человек.