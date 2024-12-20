«Никого не бросим наедине с бедой»: Хинштейн вышел на связь после ракетного удара по Рыльску
Врио губернатора Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по Рыльску
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сейчас находится на заседании Госсовета в Москве, но сразу после его окончания выдвинется в сторону Рыльска, подвергнувшегося ракетному удару со стороны ВСУ. Врио губернатора вышел на связь с местными жителями у себя в телеграм-канале и выразил им слова поддержки.
«ВСУ нанесён ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального значения», — указал Хинштейн.
Он добавил, что на мете работают все оперативные и аварийные службы. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.
«Никто не останется один на один со своей бедой», — добавил врио губернатора.
Рыльск расположен на обоих берегах реки Сейм, в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тысяч человек.
Напомним, что под обстрел в Рыльске попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Обстрел вёлся из американской РСЗО HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. По неподтверждённым данным, пострадали около 15 человек.
Даниил Пионтковский/ТАСС