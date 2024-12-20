Стало известно, откуда ВСУ били HIMARS по курскому Рыльску
SHOT: HIMARS вела обстрел по Рыльску из Черниговской области
Обстрел Рыльска. Фото © Telegram/Типичный Курск
Натовская система РСЗО HIMARS, предварительно, вела обстрел по курскому Рыльску из Черниговской области. Об этом сообщает SHOT.
Как стало известно телеграм-каналу, обнаруженные в Рыльске обломки свидетельствуют о том, что ВСУ атаковали город из американского РСЗО.
Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску сегодня днём, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Пострадало не менее 5 мирных жителей.