Число пострадавших при обстреле Рыльска мирных жителей выросло до пяти
Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле Рыльска Курской области со стороны ВСУ. Об этом пишет SHOT.
Последствия обстрела Рыльска Курской области со стороны ВСУ. Видео © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, обстрел вёлся из американской РСЗО HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Специалисты уже осмотрели фрагменты, разбросанные в центре города.
Напомним, ранее сообщалось, что под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. На месте работают врачи и экстренные службы.
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